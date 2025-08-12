До 43 градусов тепла: температура в Турции достигла рекордных значений

Раскаленный воздух с Аравийского полуострова охватил территории Турции и Кипра. Об этом синоптик Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале .

На Кипре и в западной Турции столбики термометров бьют исторические рекорды. В Никосии 10–11 августа воздух раскалился до +41,4 °C, а в турецком Измире температура достигла +42,6 °C, побив предыдущий максимум 1951 года.

Причина аномалии — горячие воздушные массы с Аравийского полуострова. Средиземное море тоже значительно прогрелась — температура воды у восточных берегов поднялась до +29 °C, как в тропиках Таиланда.

