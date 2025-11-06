«До 4,5 тыс. рублей на лекарства»: в России предложил ввести именные аптечные карточки

В России необходимо ввести специальные карточки для приобретения лекарственных препаратов, сообщила ОСН со ссылкой на предложение депутата Государственной думы РФ Ярослава Нилова.

По его словам, такие талоны следует выдавать малоимущим и оказавшимся в сложной жизненной ситуации одиноким гражданам России. Предполагаемый размер поддержки будет достигать 4,5 тыс. руб., что эквивалентно 25% от нынешнего прожиточного минимума.

Для получения такой формы социальной помощи гражданам потребуется документально подтвердить свой статус и тяжелые жизненные обстоятельства. Карточки будут иметь строго целевое назначение и могут использоваться исключительно для приобретения медикаментов в аптечных сетях, уточнил Нилов.

