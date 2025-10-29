Путешественникам напомнили, какие лекарства могут изъять на границе и почему

При пересечении границы требования к перевозке лекарств могут быть строже, чем к алкоголю и табаку. Нарушение правил в ряде стран может привести к изъятию препаратов, а также к административной или уголовной ответственности, сообщила генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина в беседе с « Газетой.Ru ».

Наибольшие вопросы на таможне возникают у пассажиров с лекарствами, содержащими психотропные или сильнодействующие вещества. К таким средствам относятся, в частности, «Феназепам», «Коделак», «Корвалол» и обезболивающие, которые включают «Кодеин».

Правила различаются в зависимости от страны. В странах ЕС допускается провоз месячного курса обычных препаратов, но для контролируемых средств требуется специальное подтверждение — Шенген-сертификат. В Японии запрещены даже противопростудные средства с псевдоэфедрином. В ОАЭ и Саудовской Аравии резко ограничен ввоз транквилизаторов и сильных обезболивающих. В Сингапуре под особым контролем находятся некоторые антидепрессанты и лекарства для терапии СДВГ.

Эксперт отметила, что для рецептурных препаратов нужно иметь оригинал рецепта или медицинскую выписку, где указываются международное название действующего вещества, дозировка и продолжительность курса. Рекомендовано переводить документ на английский язык. Для лекарств из категории контролируемых может потребоваться отдельное разрешение страны въезда.

Ватутина подчеркнула, что нельзя ориентироваться только на правила, действующие в России. Требования других государств могут отличаться, и несоблюдение может привести к изъятию лекарств и риску прерывания лечения.

