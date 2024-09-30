До 500 тысяч рублей могут выиграть участники конкурса «Золотой пиксель Подмосковья». Его проводит Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Конкурс проводится в сферах интернет-блогов и социальных сетей. За победу в нем могут побороться все желающие совершеннолетние граждане России, ведущие блоги.

В фокусе — популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона; создание нового интересного образа Подмосковья в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Также это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.

Подробная информация об условиях участия представлена на сайте проекта.