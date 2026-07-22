До 60 вместо 85: врач назвал профессию, которая отнимает четверть века жизни

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что трудоголизм и хроническое переутомление способны сократить продолжительность жизни на 25 лет. В беседе с « Абзацем » он объяснил, как именно постоянная занятость разрушает сердечно-сосудистую систему.

По словам специалиста, стрессовый фактор служит пусковым механизмом для целого ряда заболеваний, сопутствующих трудоголизму. Хронический стресс, вызванный сбитым режимом сна и нерегулярным питанием, напрямую бьет по сердцу, сосудам и иммунитету. Из-за длительного переутомления у человека учащается пульс, растет артериальное давление, головной мозг страдает от нехватки кислорода. В совокупности это повышает риск инсульта и инфаркта почти на 30%. При идеальной планке долголетия в 85 лет трудоголик рискует не перешагнуть рубеж в 60 лет.

Прокофьев рекомендовал тем, кто не может оторваться от работы, пересмотреть отношение к трудовому процессу: четко разграничить рабочее и личное время и обязательно выделять часы на полноценный отдых.