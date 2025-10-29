До 90 % за третьего ребенка: депутаты предлагают увеличить компенсации за детсад

В Государственную думу вскоре будет внесен законопроект, предусматривающий значительное повышение компенсаций родителям за оплату детских садов. Инициативу подготовила группа парламентариев во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым, сообщает ТАСС .

Сейчас размер компенсации за плату за детский сад устанавливают региональные власти, однако закон задает минимальные пороги: не менее 20 % за первого ребенка, 50 % — за второго и 70 % — за третьего. Авторы законопроекта предлагают поднять эти значения на 20 процентных пунктов: до 40 % за первого ребенка, до 70 % — за второго и до 90 % — за третьего.

Дмитрий Гусев объяснил необходимость изменений тем, что стоимость услуг детских садов за последние годы выросла, а размеры компенсаций остались на прежнем уровне. По его словам, это особенно тяжело бьет по многодетным семьям, поддержка которых является стратегическим приоритетом государства.

Парламентарии рассчитывают, что принятие закона поможет облегчить финансовое положение семей, сделать дошкольное образование доступнее и поспособствовать укреплению демографической политики страны.

