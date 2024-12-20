До четырех лет колонии может грозить парню, от которого забеременела подмосковная школьница

До четырех лет колонии грозит парню, от которого забеременела подмосковная школьница в возрасте 12 лет. Об этом порталу Regions рассказал адвокат Александр Почуев.

По словам эксперта, действия 21-летнего парня можно квалифицировать по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

Однако, отметил адвокат, в действительно тюремный срок может не превысить четырех лет. Помимо этого, суд может учесть смягчающие обстоятельства, включая желание пары заключить брак, и назначить условный срок.

При этом ответственность может грозить родителям школьницы, если в ходе расследования будет установлено, что они не исполняли в полной мере свои обязанности. В этом случае они будут оштрафованы.

Подробности — в эксклюзивном материале Regions.