Многодетные семьи Подмосковья в августе получат увеличенные выплаты на школьную форму

Выплата на школьную форму для многодетных семей в Московской области будет увеличена до десяти тысяч рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Получение выплаты мы сделали максимально удобным и простым, родители получат ее в августе проактивно», — сказала она.

Прошлая выплата на школьную форму для многодетных семей также сохранена, подчеркнула вице-губернатор Московской области.

Как отметили в пресс-службе областного Минсоцразвития, увеличенную выплату получат семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на члена семьи. Еще одно условие — дети должны обучаться в подмосковных школах.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья проверил ход строительства пристройки к гимназии № 14 в Одинцово. По словам главы региона, объект будет открыт к новому учебному году.