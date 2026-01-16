До или после службы? Как правильно окунуться в прорубь на Крещение и не исказить священный ритуал

Накануне праздника Крещения Господня представители Русской Православной Церкви обратили внимание на важность соблюдения духовной и практической последовательности традиционных действий. Как подчеркнул в беседе с REGIONS заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов, купание в проруби до завершения богослужения и освящения воды лишено сакрального смысла.

Как пояснил собеседник, вода в купели приобретает статус святой только после совершения священником особого молебна — Великого освящения. Этот чин проводится 18 января, в Крещенский сочельник, и в сам день праздника 19 января. Соответственно, омовение до этого момента является просто закаливающей процедурой, а не частью религиозного обряда. Более того, правила безопасности на официальных купелях прямо запрещают заходить в воду до момента ее освящения.

Как отметил представитель ВРНС, распространенная в последние годы практика, когда люди стремятся первыми окунуться в прорубь, часто еще до начала ночной службы, превращает глубокий праздник в экстремальное развлечение или соревнование.

«В последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда суть великого праздника подменяется внешним действием. Люди стремятся первыми окунуться в прорубь, часто еще до начала ночного богослужения, превращая духовное торжество в соревнование или экстремальное развлечение. Это глубоко неверный и опасный подход», — сказал Михаил Иванов.

По словам Иванов, это формирует потребительское отношение к традиции, когда акцент смещается с молитвы и осмысления события на внешнее, формальное действие. Церковь не запрещает купание, но четко определяет его место: после участия в богослужении, молитвы и принятия святой воды.

Напомним, что подготовка к крещенским купаниям требует сочетания духовного настроя и физической осторожности:

Духовные аспекты

Осознание смысла: понимание окунания как благочестивого обычая, который не заменяет таинство Исповеди, а требует покаяния и молитвы.

Благословение: предварительная консультация с духовником для воцерковленных прихожан.

Молитва: совершение крестного знамения и прочтение краткой молитвы непосредственно перед входом в воду.

Благоговение: соблюдение тишины и порядка в месте освящения воды; исключение криков и нецензурной брани.

Этикет одежды: желательно использование длинных белых сорочек вместо открытых купальных костюмов.

Медицинская безопасность

Оценка здоровья: исключение погружения при заболеваниях сердца, давлении, эпилепсии и воспалительных процессах.

Отказ от алкоголя: строгое исключение спиртного во избежание нагрузки на сосуды и быстрого переохлаждения.

Подготовка тела: проведение легкой разминки мышц и использование тапочек или носков для исключения онемения стоп на льду.

Техника погружения: вход в воду без резких прыжков, нахождение в купели не более 10–15 секунд и отказ от ныряния с головой.

Действия после выхода: незамедлительное растирание сухим полотенцем, переодевание в сухую одежду без сложных застежек и употребление горячего чая.

Выбор места: использование только официальных площадок, оснащенных спасательными постами и пунктами медицинской помощи.

Если есть малейшее недомогание в день праздника, лучше отказаться от погружения. Церковь говорит, что капля святой воды «море освящает», поэтому достаточно просто умыться или выпить святой воды с верой — это будет таким же благодатным действием.

