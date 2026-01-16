Восемь купелей оборудуют для крещенских купаний в Серпухове

В Серпухове для проведения крещенских купаний оборудуют восемь официальных купелей. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Всего в Подмосковье в этом году обустроят 206 специально оборудованных купелей, рассказали до этого в Министерстве благоустройства Московской области.

В Серпухове две купели оборудуют на прудах на Пограничной и Пионерской улицах города. Также купели будут доступны в деревнях Васильевское, Райсеменовское, Глубоково и Сераксеево. Кроме того, окунуться можно будет на роднике около деревни Лужки и в купели в храме Всех Святых в Протвино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал провести тщательную подготовку к Крещению.