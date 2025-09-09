До конца 2026 года в Зарайске завершат строительство дома для переселенцев

В Зарайске, на улице Московской, активно продолжается строительство многоквартирного дома, предназначенного для людей, проживающих в аварийном жилье.

На данном этапе рабочие выполнили подготовительные работы, включая устройство котлована, и начали фундаментные работы. Новый жилой комплекс, возводимый на основе монолитной плиты, будет включать в себя три секции высотой четыре этажа. Квартиры будут переданы жильцам с выполненной чистовой отделкой, что позволит им сразу приступить к обустройству своего нового дома.

Помимо жилых помещений, на прилегающей территории будет создана современная детская игровая зона и организована удобная парковка, обеспечивающие комфортные условия для жизни. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – конец 2026 года, после чего 140 человек получат новое, достойное жилье. Расселение позволит предоставить 4114,1 квадратных метров улучшенных жилищных условий.

Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Инфраструктура для жизни», целью которой является повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищной инфраструктуры. Строительные работы ведутся в интенсивном темпе, без перерывов, что говорит о высокой степени профессионализма и ответственности строительной компании.

В муниципальном округе Зарайск в общей сложности предстоит расселить более 430 человек из жилых помещений, занимающих площадь 6,8 тысяч квадратных метров, что окажет существенное положительное влияние на благополучие местных жителей.