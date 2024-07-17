До конца августа в парке Захарово в Одинцово появится современная спортивная зона

В парке Захарово в г.о. Одинцово продолжается обновление спортивного ядра. Выполнено 50% работ, в которые вошли обустройство новых разнообразных площадок, озеленение и многое другое.

Живописный парк в Захарово сможет предложить жителям не только спокойный, но и активный отдых. До конца августа этого года там появится современная спортивная зона, где оборудуют площадки для баскетбола и волейбола, столы для настольного тенниса, воркаут и долгожданный скейтпарк. Для самых маленьких посетителей установят игровой городок. Вместе с этим проведут озеленение территории, установят новые опоры освещения. Все приобретет современный и приятный вид.

Половина работ в парке уже позади. Рабочие установили новые бордюры, провели траншеи под кабель освещения. Продолжается обновление пешеходных дорожек, установка оснований для спортивных площадок, отсыпка «подушки» будущего скейтпарка и монтаж скатов. Изменение позволит избавить от сильного шума, на который при старых конструкциях жаловались жители.

«Новый скейтпарк возводится из специального долговечного бетона, который шлифуется вручную. Площадь объекта составит 680 квадратных метров, после окончания работ здесь можно будет проводить соревнования», — отметил Андрей Иванов.

На объекте трудятся более 20 человек и две единицы техники. Ход работ проверили глава Одинцово Андрей Иванов, депутат Владимир Виницкий и директор Одинцовского МЦУР Елена Меньшикова. По итогам инспекционного обхода глава муниципалитета поручил проработать вопрос о прямом доступе в парк Захарово и его спортивной территории. Ситуацию на контроль взяла директор Одинцовского МЦУР Елена Меньшикова.