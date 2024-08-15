До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию новую поликлинику в поселке Свердловский

В микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский в Лосино‑Петровском городском округе продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте трудятся почти девяносто рабочих, а также задействовано три единицы строительной техники. Так, монолитные работы на объекте уже завершены, сейчас ведется монтаж оконных блоков, устройство внутренних инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения, кладка перегородок, работы по штукатурке стен.

Ожидается, что наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах здания, менее посещаемые — на верхних, а для маленьких посетителей оборудуют зоны с игровыми комнатами. Поликлиника станет соответствовать единому областному стандарту «Наша поликлиника» и будет оборудована по самому последнему слову техники

На прилегающей территории появится парковочное пространство, будет установлена детская игровая площадка, обустроены места для отдыха. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.