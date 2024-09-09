До конца этого года в Кашире планируют достроить административное здание

Общая строительная готовность административно-делового центра на улице 1-я Дзержинская в городском округе Кашира превышает уже семьдесят процентов. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На объекте задействовано почти сто сорок рабочих, 11 ИТР и 14 единиц техники. Ведутся фасадные, кровельные работы, монтаж наружного электроснабжения, устройство внутренних инженерных сетей, отделочные работы.

Согласно проекту, здание рассчитано на 350 посещений в смену. Административный корпус состоит из обособленных функциональных блоков. Основная задача функциональной компоновки — четкое разграничение помещений дежурных служб, административных, подсобных, хозяйственных и вспомогательных помещений.

Завершить все работы и получить разрешение на ввод в эксплуатацию планируется до конца декабря 2024 года.