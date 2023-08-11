До конца года девять юных жителей Ленинского округа, оставшихся без попечения родителей, обеспечат жильем

Юноши и девушки, которые остались без попечения родителей по достижении 18 лет обеспечиваются жильем в Подмосковье.

В Ленинском округе в этом году девять ребят смогут получить ключи от квартир или жилищные сертификаты. С последними ребята могут самостоятельно подобрать себе будущий дом и купить его.

Так, жительница Ленинского округа Анастасия решила получить купленную для нее администрацией муниципалитета квартиру. Она находится в поселке Володарского и готова принять свою хозяйку. «Под ключ» готов ремонт. Еще одним приятным бонусом стал новый телевизор, который девушке передал вместе с ключами глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

«Первое собственное жилье – счастливое событие для каждого человека, а особенно для молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Желаю, чтобы в жизни Анастасии все сложилось удачно», - прокомментировал Алексей Спасский.

Девушка поделилась планами на жизнь. После окончания колледжа Настя уже поступила в университет. Будет учиться по специальности «Информатика и вычислительная техника».

Как подчеркнул глава, в этом году в Ленинском округе справят новоселье девять детей-сирот. Шестеро из них уже получили ключи или сертификаты.