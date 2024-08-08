До конца года в подмосковной деревне Колычево построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Подрядчик приступил к строительству фельдшерско-акушерского пункта в деревне Колычево городского округа Егорьевск. Об этом сообщат пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство данного медицинского учреждения ведется в рамках госпрограммы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. В настоящий момент рабочие уже ведут устройство фундаментной плиты.

Ожидается, что количество обслуживаемого населения составит более тысячи ста человек. Все работы планируют завершить в декабре 2024 года. Примечательно, что в городском округе Егорьевск в этом году будут сданы еще два ФАПа — в селе Лелечи и деревне Поповская.