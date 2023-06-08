Замену железных заборов на «живые» изгороди проведут на детских площадках в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
«Живые изгороди» появятся почти на 260 детских площадках Подмосковья, они станут экологичной заменой привычных железных заборов. Об этом сообщили в областном ГУСТ.
«Такому виду озеленения можно придавать желаемые формы и высоту, а также он долговечен и не требует особого ухода. В том числе, зачастую дети, играя на площадках, не рассчитывают силы и скорость, и могут получить травму от удара о железный забор», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
Наибольшее число адресов, где произведут замену железных заборов, расположены в Орехово-Зуевском, Богородском, Ленинском округах.
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