Замену железных заборов на «живые» изгороди проведут на детских площадках в Подмосковье

«Такому виду озеленения можно придавать желаемые формы и высоту, а также он долговечен и не требует особого ухода. В том числе, зачастую дети, играя на площадках, не рассчитывают силы и скорость, и могут получить травму от удара о железный забор», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.