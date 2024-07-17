До конца лета Бобруйский сквер будет реконструирован в подмосковном Наро-Фоминске

В Бобруйском сквере в Наро-Фоминске почти завершены подготовительные работы, так до конца лета сквер будет полностью реконструирован. За обновление данной территории проголосовали двенадцать тысяч жителей Наро-Фоминского городского округа.

«На всей территории сквера провели подготовительные работы: расчистили площадку, демонтировали малые архитектурные формы. Сейчас идет демонтаж опор уличного освещения», — рассказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

На смену старым «придут» 17 современных опор — освещение в сквере будет достаточно ярким. Кроме этого, здесь будут установлены видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Здесь также будут обустроены сеть пешеходных дорожек, которые будут выложены тремя видами плитки, детская игровая площадка, удобная система навигации, лавочки, урны.

Есть и «неосвоенные» места, которые можно трансформировать в что-то полезное. Например, в игровую спортивную площадку.