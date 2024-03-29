До конца лета в подмосковной Яхроме планируют завершить благоустройство сквера им. Кузнецова

Работы по благоустройству сквера имени Кузнецова в Яхроме в Дмитровском городском округе планируют провести до конца августа текущего года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин сообщил, что на этот год в регионе намечены большие планы по созданию комфортной среды в городах. Так, в Подмосковье появится шестнадцать новых скверов, один из них — сквер Кузнецова. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда.

Примечательно, что сквер генерала Кузнецова в Яхроме победил в прошлом году в ходе третьего всероссийского голосования за территории благоустройства. На территории планируется установить новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута, а также обустроят площадь со стелой, детские площадки и зоны отдыха с перголами.