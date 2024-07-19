До конца месяца в Щелкове завершат благоустройство территории Чкаловского озера

Готовность работ по благоустройству Чкаловского озера в подмосковном Щелково составляет уже более чем девяноста процентов. Рабочие занимаются устройством настила, покрытий и системы наружного освещения. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Зона отдыха вдоль Чкаловского озера начала создаваться в прошлом году. По просьбе местных жителей здесь будет прогулочная набережная вокруг пруда, единая пешеходная связь и различные функциональные зоны», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Концепция благоустройства предполагает создание связного маршрута вокруг Чкаловского пруда с помощью устройства металлического настила в труднодоступных в настоящее время местах, а также расширение пешеходной зоны и создание выделенной велосипедной дорожки.

В рекреационной зоне планируется создание разнообразных форматов отдыха и разделение территории на основные функциональные зоны: детская зона, событийная, и зона для пикников и тихого семейного отдыха. В естественные склоны вписываются амфитеатры, позволяющие сделать парк точкой активной событийной активности, как городского, так и регионального уровня.