«До первой крови за гриб!»: на камеру попала зрелищная схватка двух белок в «Лосином острове»

Уникальный кадр, сделанный фотографом Михаилом Крюковым в национальном парке «Лосиный остров», развенчивает миф о бесконфликтности пушистых обитателей леса. Как пишет REGIONS , на фотографии запечатлена ожесточенная схватка двух белок, которые, по мнению наблюдателей, могли сцепиться из-за найденного гриба.

Биолог Екатерина Авсеева в беседе с журналистами отметила, что причины подобных драк кроются глубже и вполне закономерны для дикой природы. Основной движущей силой агрессии у белок, вопреки стереотипу о миролюбии, является борьба за ресурсы.

«До первой крови за гриб! Но, похоже, силы равны. Интересно, кто победил?», — верно отметили подписчики телеграм-канала «В Балашихе|Все новости».

Самые жесткие столкновения, как уточнила эксперт, происходят в периоды дефицита пищи, например, зимой или поздней осенью, когда каждая находка вроде гриба или ореха становится предметом спора. Кроме того, стычки регулярно вспыхивают на почве территориальных претензий — взрослые особи жестко охраняют свои кормовые участки. Еще одним поводом для выяснения отношений может стать нарушение сложной социальной иерархии внутри популяции или брачные игры, в ходе которых самки могут проявлять агрессию.

Несмотря на устрашающий вид драки с применением когтей и зубов, как на фотографии из «Лосиного острова», биолог успокаивает: такие схватки редко заканчиваются серьезными травмами для зверьков. Это скорее демонстрация силы и выяснение статуса. Как правило, после короткой, но яркой потасовки белки разбегаются, как это и произошло в описанном случае.

Для посетителей парков и лесов это важное знание: увидев дерущихся белок, не стоит пытаться их разнимать или вмешиваться. Человеческое вмешательство может не только не помочь, но и навредить, спровоцировав у животных дополнительный стресс или перенаправив их агрессию.

