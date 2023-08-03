До плюс 30 градусов и дожди ожидаются в Московском регионе в четверг
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
В четверг, 3 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати восьми до тридцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе порывы могут достигать пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что август в центральной части России будет теплым. По его данным, на следующей неделе воздух в Подмосковье прогреется до плюс тридцати трех градусов.