До плюс 30 градусов и дожди ожидаются в Московском регионе в четверг

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати восьми до тридцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе порывы могут достигать пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что август в центральной части России будет теплым. По его данным, на следующей неделе воздух в Подмосковье прогреется до плюс тридцати трех градусов.