Жара придет в Подмосковье: эксперты предупредили о риске высокой смертности из-за смены погоды

Август в Центральной России начнется с летней жары, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

По данным метеоролога, сегодня воздух в регионе прогреется до плюс двадцати восьми градусов, а к середине недели — до плюс тридцати. При этом в четверг и пятницу вновь будет преобладать холодный фронт с ливнями.

В выходные температура воздуха снова устремится к тридцати градусам, отметил Тишковец, а в начале следующей недели может произойти еще один всплеск жары — 8 августа ожидается до плюс тридцати трех градусов. Затем температура пойдет на спад, однако в августе она в целом будет на полтора-два градуса выше климатической нормы, уточнил метеоролог.

Экстремальная жара негативно влияет на организм, пишет обозреватель BBC по вопросам науки Джеймс Галлахер. Когда тело нагревается, то происходит снижение кровяного давления, сердце работает интенсивнее. При слишком низком кровяном давлении повышается риск сердечного приступа.

Сильная жара способствует повышению температуры тела: если она превысит 40 градусов, то организм потеряет способность к самоохлаждению. В таком случае может случиться тепловой удар. Из-за попыток организма поддерживать температуру тела на стабильном уровне могут произойти инфаркт или инсульт.

«Когда температура воздуха превышает 25-26 градусов, растет и уровень смертности. Однако, согласно наблюдениям ученых, смертность, как правило, вызвана более высокими температурами весной или в начале лета, а не в «пик лета», причем первые двадцать четыре часа тепловой волны значительно опаснее», — говорится в публикации.

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