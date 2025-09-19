«До понедельника не выходить?»: жители дома на Карьерной в Южно-Сахалинске оказались в осаде из-за косолапого гостя

В Южно-Сахалинске зафиксировано появление медведя на детской площадке. О происшествии, случившемся 18 сентября в дневное время возле дома № 49 по улице Карьерной, сообщило ИА SakhalinMedia, ссылаясь на информацию из телеграм-канала «Эхо Сахалина» (18+).

«Позвонили в 112, сказали заявку передали и приняли, будут в понедельник. А до понедельника что делать? Сидеть и из дома не выходить? И к понедельнику его явно не будет», — выразила свое возмущение жительница Сахалина.

Как стало известно позже порталу astv.ru, при повторном обращении граждан на место происшествия будет направлена оперативная группа лесничества совместно с полицейскими.

