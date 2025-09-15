Медведь-гробокопатель: в Златоусте хищник разрыл могилу на кладбище

В Златоусте, расположенном в Челябинской области, зафиксирован инцидент: медведь раскопал захоронение на местном кладбище и съел останки похороненного. Об этом рассказал Карен Даллакян, специалист Народного фронта, ветеринар и зоозащитник.

По словам Даллакяна, медведь наведывается на кладбище не впервые и кормится там. Он отметил, что оставленные посетителями угощения, такие как печенье и конфеты, привлекают животное.

Однако, как подчеркнул Даллакян, ситуация усугубилась: была раскопана могила. Эксперт пояснил, что пока у медведя есть пища, он ведет себя спокойно и не представляет угрозы для людей, о чем свидетельствует видео, опубликованное региональным отделением Народного фронта.

