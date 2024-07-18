До середины августа в Павловском Посаде завершат капремонт лицея имени Тихонова

Общая строительная готовность здания лицея № 2 имени Тихонова в подмосковном Павловском Посаде составляет уже семьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте — 80 рабочих и 2 ИТР. Ведутся кровельные фасадные шпатлевка стен, электромонтажные работы, кладка напольной плитки, плитки в санузлах и пищеблоке, работы по слаботочным системам. Строители ведут устройство входных групп, благоустройство прилегающей территории.

В ходе капремонта подрядчик обновит кровлю и фасад здания, заменит все инженерные сети и оборудование, установит новые окна и двери, сантехническое оборудование, проведет ремонт внутренних помещений. Лицей также оснастят новой мебелью и оборудованием.