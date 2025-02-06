До убийства экс-мэра Самары подозреваемая изменилась до неузнаваемости

Самарский блогер Наталья Ширяева в беседе сайтом aif.ru рассказала, что внучка бывшего градоначальника стала выглядеть иначе перед тем, как пойти на преступление.

Наталья Ширяева сравнила фотографии девушки до и после вероятного преступления и отметила, что узнать ее стало проблематично. Блогер предположила, что на ее внешность сильно повлияли некие вещества, возможно, имели место наркотики.

«Я видела свежие фотографии ее. Думаю, что так сильно можно измениться только под какими-то веществами. Но это просто мои предположения, утверждать не могу, что она принимала наркотики», – отметила собеседница издания.

Напомним, внучка стала подозреваемой в двойном убийстве. По версии следствия, она расправилась с экс-мэром Самары и его супругой. Причины до сих пор не установлены. Shot сообщал, что девушку якобы разыскивали судебные приставы из-за долга в 705 тысяч рублей. Однако официально эту информацию, равно как и о запрещенных веществах, не подтверждали.

Канал 112 в свою очередь отмечал, что внучка бывшего мэра Самары пыталась продать машину деда по липовой доверенности и это вызвало подозрения на фоне пропажи пожилой пары.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ взял на контроль расследование убийства экс-мэра Самары с женой.