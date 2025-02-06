Председатель СК запросил доклад о расследовании убийства бывшего мэра Самары и его жены

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом СК сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Согласно предварительным сведениям, муж и жена были убиты примерно месяц назад, а главной подозреваемой в расправе является его 30-летняя внучка. По сведениям издания «Коммерсантъ», женщина отказывается давать показания. Подозреваемая оказалась в руках силовиков после того, как в полицию о странном исчезновении бывшего мэра с женой сообщил его знакомый.

Как сообщило РИА Новости, следователи работают в доме, где могли пройти расправа над пожилыми супругами. В квартире идут следственные действия, у входа в подъезд дежурит представитель правоохранительных органов.

Ранее приводились данные о том, что на месте возможного преступления обнаружили части тел мэра и его жены. Также был назван вероятный мотив преступления, которым руководствовалась главная подозреваемая.