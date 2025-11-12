До здравствуют новые срачи: В Госдуме оценили идею создания домовых чатов в Мах

В интервью РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил , что для создания домовых чатов в мессенджере Мах для каждого многоквартирного дома в России необходимо усовершенствование законодательной базы.

В среду, 12 ноября, глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что к концу нынешнего года в каждом многоквартирном доме в стране должен быть создан чат в мессенджере Max.

«На сегодняшний день для реализации предложения о создании или переносе домовых чатов в многоквартирных домах в национальный мессенджер "Мах" потребуется совершенствование законодательной базы», — сказал Якубовский.

Как пояснил депутат, в настоящее время термин "домовой чат" нормативно не определён, что приводит к отсутствию официального лица, несущего за него ответственность.

Депутат отметил, что обычно эту функцию выполняют управляющие компании, ТСЖ или советы собственников. Но вся работа по созданию и переходу на чаты пока проводится в виде рекомендательных писем от жилищных инспекций. При этом нет утвержденных правил и единых стандартов, подчеркнул Якубовский.

Законодатель также обратил внимание, что для того чтобы данный механизм стал эффективным инструментом коммуникации между жителями, управляющими организациями и органами власти, необходимо законодательно закрепить его статус и определить ответственность за его функционирование.