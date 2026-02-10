«Добавили лишний нолик»: почему жители частного сектора Ленобласти в шоке от январских счетов за свет

Как пояснили представители энергетической отрасли в эфире телеканала «ЛенТВ24», причина — в новых правилах тарификации. С 2025 года в регионе действуют три диапазона потребления, где цена за киловатт-час растет с увеличением расхода. Ключевой лимит — 1500 кВт/ч в месяц. Для домов с электроотоплением он мог быть расширен до 2700 кВт/ч, но для этого требовалось подать специальное заявление с пакетом документов. По словам председателя комитета по ТЭК Ленобласти Сергея Морозова, многие владельцы таких домов не сделали этого прошлой зимой, которая была теплой, и теперь получают счета по базовому, а не расширенному лимиту. Генеральный директор «РКС-энерго» Бислан Гайрабеков подтвердил, что основной причиной роста сумм в квитанциях стало именно возросшее потребление, а не ошибка. Чиновники и представители сбытовых компаний дали четкие инструкции. Дмитрий Гусев из «Петербургской сбытовой компании» сообщил, что если заявление уже подавалось, повторно этого делать не нужно. Остальным необходимо предоставить документы, подтверждающие электроотопление (техпаспорт, акт осмотра). Это можно сделать на сайте ПСК или через агентов. По словам Гайрабекова, в случае подачи документов потребителям сделают перерасчет, а штрафные санкции за просрочку в этой ситуации применяться не будут. Морозов добавил, что если в доме есть газ, использовать расширенный электрический лимит для отопления нельзя. В случаях, когда обращение в энергосбытовую компанию не дало результата, жители могут обратиться в региональный комитет по ТЭК.