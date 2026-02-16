Добраться невозможно: на Москву обрушился циклон «Вивиан» и сковали дороги 10-балльными пробками

Москва оказалась во власти циклона «Вивиан», который принес в регион обильные осадки и существенно осложнил дорожную ситуацию. По данным столичного департамента транспорта, вечером загруженность на улицах города достигла максимальных 10 баллов, что привело к значительному замедлению трафика, пишет РБК.

Средняя скорость движения транспортного потока в мегаполисе упала до 21 километра в час. Наиболее сложная обстановка наблюдается в центральной части города, а также на Третьем транспортном кольце и Московской кольцевой автодороге. Серьезные заторы зафиксированы на Садовом кольце — в частности, на участке от Курского вокзала в сторону Цветного бульвара. Затруднено движение на Тульской эстакаде ТТК в обоих направлениях, а также на вылетных магистралях востока: на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов при движении в сторону области.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро. Тем, кто все же планирует выезд, посоветовали дождаться окончания вечернего часа пик — оптимальное время для поездки после половины девятого вечера.

Синоптики пояснили, что причиной ухудшения погоды стал атмосферный вихрь. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что пик снегопада придется на вечер, а ослабление осадков ожидается ближе к ночи. Уже во вторник и среду в столичном регионе прогнозируется понижение температуры.

