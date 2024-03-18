Добро существует: Водитель автобуса Мострансавто вернул пассажиру рюкзак с 500 тысячами рублей

Накануне водитель автобуса МАП № 1 г. Люберцы Артем Валерьевич Хрзаян нашел рюкзак с полумиллионом рублей и вернул его пассажиру. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Известно, что Артем Хрзаян выполнял рейс из аэропорта Жуковский, а на конечной остановке у станции метро «Котельники» он осматривал автобус и обнаружил, что один из пассажиров оставил рюкзак с крупной суммой денег.

«Рюкзак был расстегнут, поэтому я увидел, что в нем лежат деньги и комплект документов. Все это находилось на сиденье за водительским местом, а я хорошо помнил, что там сидела женщина. Первым делом позвонил в диспетчерскую и рассказал о находке, оказалось, что пассажир уже обнаружил пропажу и тоже позвонил диспетчеру. Мы договорились встретиться на остановке у аэропорта Жуковский», — рассказал Артем Хрзаян.

Забытый рюкзак вернули хозяйке, которая поблагодарила честного и добросовестного сотрудника Мострансавто. Примечательно, что Артем Валерьевич работает в компании с 2012 года, и на его счету это далеко не единственная находка. Пассажиры часто забывают в автобусе документы, телефоны и другие ценные вещи, а сотрудник компании старается разыскать хозяев, хотя это не всегда бывает просто.