Доброволец героически погиб на СВО, спасая людей от украинских БПЛА

Участник спецоперации Тер рассказал RT о подвиге добровольца с позывным Кришна, который ценой своей жизни спас боевых товарищей и защитил технику от ударов вражеских дронов.

Кришна руководил ротой из казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Днепр». Боец «на ура» сбивал украинские дроны из стрелкового оружия, отличался прилежной службой. Однако летом 2024 года на Херсонском направлении военного не стало: настигли четыре «Бабы-яги» ВСУ. Целью дронов был караван российской техники, где были топливо и боеприпасы. Сбить удалось только один БПЛА, а еще три Кришна решил увести за собой, лишь бы не пострадали товарищи и техника.

«Кришна отдал свою антидроновую накидку молодому бойцу и скомандовал, чтобы мы перегнали технику в лес, а сами рассредоточились по лесополке. Сам он стал бегать и стрелять из ружья по дронам. Он понимал, что погибнет», — поделился боец.

Несмотря на то, Кришна сбил один дрон, второй успел сделать сброс: осколки попали под срез брони со спины. Пострадали легкое и сердце одновременно. Умер герой во время эвакуации на руках сослуживцев. За подвиг, который помог сохранить жизни 40 человек и уберечь технику, бойца посмертно наградили орденом Мужества и медалью Республики Крым «За верность долгу» с мечами.

Ранее сообщалось, что житель Курской области героически спас женщин и детей от дронов-охотников.