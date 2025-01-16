Житель Курской области героически спас земляков от дронов-охотников

Житель Курской области и командир группы добровольцев рассказал RT , как спас земляков от опасных украинских дронов. Благодаря ему и его команде живы восемь женщин и дети из села Обуховка.

Курянин под позывным Грузин помогает в эвакуации граждан из приграничья в составе неравнодушной команды. По его словам, во время одного из выездов за мирными жителями села Обуховка машина попала под обстрел.

Вся группа, которая находилась в транспорте, получила контузию. Тем не менее ребята остались в сознании и выжили, а после продолжили способствовать эвакуации сельчан.

«Нашли мирных. Когда уже грузили их в машину, в небе появились дроны с минами, которые охотились за людьми», — заявил он.

Отогнать орду вражеских дронов получилось благодаря самоотверженности Грузина. Он стал стрелять в воздух и привлекать внимание БПЛА. В итоге доброволец вызвал огонь ВСУ на себя, а в это время остальные члены команды вывезли гражданских в безопасное место. Это позволило спасти восемь женщин и детей курского поселения.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ спас раненого командира, несмотря на сильный минометный обстрел со стороны ВСУ.