Доброволец из Красноярска спас 45 бойцов в зоне СВО

Сибиряк отправился в зону СВО под позывным «Акула», подорвался на мине и получил пулю, но даже с такими ранениями смог помочь своим сослуживцам на поле боя. Историю мужчины рассказывает KP.RU .

Житель Красноярска пошел на спецоперацию сразу после 24 февраля 2022-го. В военкомате его не хотели брать из-за возраста (57 лет). До осени того же года сибиряк ходил в комиссариат, и лишь в ноябре его согласились отправить на помощь Родине. Новоиспеченный боец попал на Запорожское направление. Служба прошла без проблем, но после окончания контракта Акула понял, что должен вернуться.

Во второй раз обстановка была тяжелее, да и направление попалось одно из самых горячих — Сватово - Кременная. Именно там произошло первое ранение: осколок прошел в место над сердцем, откуда его уже никогда не вытащат. За все время бойцу удалось побывать стрелком, минером и пулеметчиком.

В начале октября 2023 года Акула и его сослуживцы попали под обстрел кассетными боеприпасами. Тогда пострадали очень многие, но военный вместе с товарищем упорно проводили эвакуацию. Только их силами удалось вовремя помочь раненым: это 45 человек.

«Второе ранение было в день моего рождения. 6 октября в 13:00. Меня в этот момент сдвинуло взрывной волной. Прилетел кассетный снаряд. Три осколка попало в бедро, еще один в пятку. И сквозное ранение. Там пуля снайпера прошла.45-ая мина, 45 человек», - рассказал красноярец.

Подвиги бойца не остались без внимания. Он имеет две награды за участие в СВО и медаль «За храбрость II степени».

Сейчас доброволец продолжает участвовать в спецоперации, но не только как вояка, но и как волонтер. Он помогает формировать гуманитарную помощь, ведь точно знает, что пригодится его товарищам на передовой.

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