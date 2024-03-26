«Граната отскочила от каски на полметра»: боец СВО чудом спасся от коптера

Никита Кудинов из Пушкино сражался на передовой в течение нескольких месяцев. Он был штурмовиком и испытал в боях немало. Участник СВО припомнил пару случаев откровенного чуда, когда спастись было практически невозможно, но высшие силы будто бы оберегали российских солдат.

Первую историю рассказали Никите, когда он только прибыл на фронт. Тогда парень с позывным Тихий оказался в госпитале с разорванной барабанной перепонкой.

«Тихий был гранатометчиком, и когда перезаряжал орудие, над ним пролетал коптер. Дрон скинул осколочную гранату, которая попала парню прямо в каску. Но не разорвалась сразу, а отскочила на полметра вверх и только там сдетонировала. В итоге у Тихого черное лицо и разорванная перепонка — вот и все повреждения», — удивился удаче сослуживца собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другой момент чудесного везения случился уже в группе самого Никиты. В тот день по бойцам стреляли сразу два миномета и танк.

«Мне сказали переместиться вправо на два холма. Так мы, пригнувшись, и сделали, но когда я поднял голову, то увидел, что над нами вообще никаких не укрытий нет. Более того, слева лежит куча снарядов — либо на разминирование, либо пустые. Это было плохо. И тут в то место, где стоял мой товарищ, прилетает мина!» — вспомнил страшные мгновенья Кудинов.

Каково было удивление штурмовика, когда его сослуживец вылез из черного дыма и спросил, мол, что происходит.

«Выяснилось, что товарищ успел лечь в ямку, а там по счастливой случайности оказалась лисья нора. Он провалился туда с головой, и разрыв неподалеку его не задел», — рассказал боец.

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