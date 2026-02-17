Добровольно-принудительные камеры: новый филиал школы в Челябинске собирают на безопасность вскладчину

В Челябинске разгорелся скандал вокруг сборов денег в образовательном центре «Ньютон». Родителей учеников филиала на улице Татищева попросили сдать по 2500 рублей на установку дополнительных камер видеонаблюдения. Общая стоимость проекта оценивается в 3,6 миллиона рублей — скинуться должны родители 1440 школьников.

Инициатива исходит от родительского комитета. В сообщении, разосланном по чатам, говорится, что на эти деньги планируется купить 125 камер, регистраторы, серверы, а также оплатить монтаж и пусконаладку. Организаторы уверяют, что средства пойдут исключительно на безопасность: камеры появятся в учебных кабинетах и местах общего пользования.

«В первую очередь это касается учащихся во 2-м корпусе по улице Татищева, однако также прошу принять участие в сборе родителей детей, которые планируют переходить в новом учебном году из 1-го корпуса в 5-е и 10-е классы. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш образовательный центр безопаснее», — говорится в обращении к родителям.

Однако многих возмутил не столько сам сбор, сколько его способ: деньги предлагают переводить на карту физического лица. Одна из мам, Кристина, обратилась в редакцию 74.RU, чтобы предать огласке ситуацию. По ее словам, родителей фактически заставляют скидываться, а прозрачность расчетов вызывает вопросы.

Выяснилось, что для родителей из другого филиала — на улице 250-летия Челябинска — эта проблема не нова. Пару лет назад они уже сдавали по полторы тысячи рублей на аналогичные цели. Некоторые родители, например Юлия, считают это оправданным: «Мы сами приняли такое решение, потому что это безопасность наших детей».

Отец пятиклассника Юрий узнал о сборе только от журналистов — в их чатах тема не обсуждалась, а родительское собрание еще не прошло.

В образовательном центре «Ньютон» на запрос 74.RU ответили, что инициатива действительно исходит от родительского комитета, а сама школа не имеет к сбору средств никакого отношения. Там подчеркнули, что новый филиал на Татищева уже оснащен 133 камерами, чего вполне достаточно для соблюдения требований безопасности. Установка дополнительных камер в классах — пока лишь идея, которая находится в стадии обсуждения.

«Любые сборы носят исключительно добровольный характер и не влияют на образовательный процесс детей», — заверили в ОЦ.

Кроме того, в школе напомнили: для установки видеонаблюдения в классах потребуется согласие каждого родителя — таковы требования закона. Так что до практической реализации проекта, судя по всему, еще далеко.