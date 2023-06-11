Добровольцев со всей страны принимает пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе

В подмосковной Балашихе продолжает работу уникальный пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он принимает добровольцев из любого региона России. В центре можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию и обучение, оформить необходимые справки.

Здесь оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Занятия по военной полевой подготовке проводятся опытными инструкторами и ветеранами боевых действий. В центре также предоставляется трехразовое питание и проживание.

Для того, чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью. Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.