Добровольцы Электрогорска встретились с музыкантом Акимом Апачевым

Активные, позитивные и неравнодушные участники объединения #ЯВОЛОНТЕР из Электрогорска встретились с военным корреспондентом, музыкантом и рэп-певцом Акимом Апачевым.

Разговор по душам прошел по проекту «Мы будущее. Сила смыслов», который проходит по инициативе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области в Наро-Фоминске. Его цель — дать молодежи региона возможность пообщаться с известными людьми и лидерами общественного мнения.

«Аким обладает колоссальным жизненным опытом, четкой гражданской позицией, продвигает правильные смыслы, и ему точно есть, что рассказать нашей молодежи», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что до конца декабря в Подмосковье запланированы еще три встречи с интересными людьми.