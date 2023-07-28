Добровольцы из Коломны награждены за помощь раненым бойцам СВО

Студенты коломенского Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Антон Хуторнюк и Кирилл Жуков отмечены за работу в зоне специальной военной операции.

Несколько дней парни по зову сердца провели в Луганской народной республике — в военном госпитале ухаживали за ранеными, выполняли поручения медперсонала, разгружали машины с продуктами и гуманитаркой.

По возвращении добровольцев домой Депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава Коломны Александр Гречищев вручили землякам благодарственные письма.

«Каждый день наши ребята находятся в первых рядах — оказывают помощь нуждающимся, устраивают патриотические акции. Доброта и активная жизненная позиция молодежи по праву заслуживают высоких наград», — отметил депутат.

Александр Гречищев, в свою очередь, подчеркнул, что такие надежные, целеустремленные парни, как Антон Хуторнюк и Кирилл Жуков, будут во главе позитивных перемен в стране.

«Молодежь вовлечена в жизнь родного края и всей страны, без нее не обходится ни одно событие. Это настоящая большая и дружная команда, которая уважает прошлое своей страны, живет настоящим, не страшится будущего», — резюмировал глава округа.

Благодарственным письмом за благородную миссию в Донбассе позже будет также отмечен и еще один студент ГСГУ Егор Рычков. Отметим, что помимо перечисленных ребят награждены и другие молодогвардейцы.