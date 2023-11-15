Добровольцы округа Пушкинский могут попасть в элитный полк для участия в СВО

В настоящее время в Московской области формируются элитный полк для участия в специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Военнослужащие полка будут обеспечены самыми современными средствами ведения боя и обмундированием. Они получат выплату в 1 000 000 рублей. Кроме того, подготовкой бойцов будут заниматься лучшие наставники и инструкторы.

Активное участие в поддержке военнослужащих в зоне СВО принимает чемпион Олимпийских игр, депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Александр Легков (https://t.me/alexanderlegkov).

«Элитный полк, это на самом деле очень важно. Помимо того, что ребятам помогают денежными пособиями, плюс еще формируется помощь по одежде. Самое главное добровольцев со всей России готовы переправить в Московскую область и взять на себя все расходы. Это говорит о том, что ребята, вступающие в полк будут подготовлены», — отметил олимпийский чемпион.

До окончания формирования элитного полка осталось 10 дней. Количество мест ограничено. Подробнее на сайте контрактмо.рф. Все вопросы можно уточнить в Пушкинском военном комиссариате: 8 (936) 260-50-35.

Областной пункт отбора на военную службу по контракту расположен в городе Балашиха электронная почта: info@kontraktmo.ru.