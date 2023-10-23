«Доброжелательная» семья выпивох пенсионерка и ее сын сгорели в пожаре в Петербурге

На северо-востоке Санкт-Петербурга в ночь на понедельник, 23 октября, в жилом доме произошел пожар. Как передает телеканал РЕН, жертвами огня стали находившиеся в квартире в момент возгорания 63-летняя пенсионерка и ее взрослый сын.

Прибывшие на место пожарные вскрыли квартиру, однако спасти семью не удалось: мать и сын отравились угарными газами.

«Пожар произошел на втором этаже в трехкомнатной квартире. В момент возгорания внутри находилась пожилая женщина и ее 40-летний сын. Они погибли на месте. По предварительной информации, они отравились угарным газом», – передает телеканал.

Соседи рассказали журналистам, как жили погибшие. По их словам, мать и сын периодически устраивали сильные попойки, однако никаких выходящих за пределы квартиры дебошей не устраивали. В этот день они также, вероятно, приложились к спиртному.

«Они доброжелательные были», – добавила одна из соседок.

В настоящий момент на месте возгорания работают экстренные службы города. Устанавливаются все причины возникновения огня.