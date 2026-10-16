Черная доска стала образом: история чуда в Покровском храме

По её словам, в церковь принесли старую домашнюю икону, выглядевшую как чёрная доска, — предположительно, для сожжения. Настоятель оставил её в алтаре. Его сыновья, тоже священники, спрашивали, зачем он хранит почерневшую икону, но у него не лежала душа её убрать. В итоге он положил доску под образ святителя Николая и стал читать акафист. Когда изображение начало проявляться сверху, священник два дня был в шоке. В течение года икона обновлялась: бороды и волосы святых сначала были седыми или черноватыми, но постепенно приобрели нужные цвета. Это случилось около года назад. На поверхности сразу появились мелкие белые капли мира. Верующие, прикладываясь, невольно стирали миро волосами, поэтому настоятель поместил икону в киот. Историю рассказали 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, когда митрополит Курский и Рыльский Герман провёл в храме литургию при большом стечении верующих.