«Добрые комнаты» обновили в клиниках Шатуры

Когда ребенок лежит в больнице или вынужден много времени проводить в поликлиниках, сдавая анализы и проходя осмотры, всегда хочется подарить ему хоть маленький кусочек детства и беззаботности. Именно для этого в клиниках Подмосковья активно создавали и создают так называемые «Добрые комнаты», где маленькие пациенты хоть на время могут забыть о проблемах со здоровьем.

Недавно в шатурских клиниках обновили такие детские территории. Здесь появились новые игрушки, книжки, забавная детская мебель. Ребята не упустили возможности все это опробовать.

«Желание обновить ассортимент детских уголков в клиниках появилось, когда я, придя на прием с ребенком увидела, как все износилось и устарело. Поэтому, благодаря главе нашего округа Алексею Артюхину приняли решение обновить игрушки. Чтобы, приходя в поликлиники, дети, чувствовали уют, домашнюю атмосферу», - отметила заместитель главы администрации городского округа Шатура Светлана Дурманова.

Как отметили медики, детские комнаты пользуются огромным спросом у маленьких пациентов и настраивают их на позитивный лад.