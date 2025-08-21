Доброе утро, мы с России: «Калибры» и «Искандеры» гремят во Львове и Луцке

Во Львове и Луцке на западе Украины произошли несколько взрывов во время воздушной тревоги, передает украинский телеканал «Общественное».

По всей территории Украины сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.

«Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала.

Мониторинговые паблики сообщают, что в Мукачево и Львове были поражены цели с использованием ракет «Калибр» и «Искандер». В настоящее время новая группа ракет «Калибр» движется в сторону Ивано-Франковской области.

В своих социальных сетях неприятель сообщает, что к Киеву и Львову направляются многочисленные российские ударные беспилотники.

Стратегическая авиация России уже запустила первые крылатые ракеты Х-101, которые сейчас входят в воздушное пространство Украины.