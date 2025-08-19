«Добрый забег» пройдет в Москве в Международный день глухих
Фото: [предоставлено организаторами]
Второй благотворительный «Добрый забег» пройдет 28 сентября, в Международный день глухих, в парке Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году в нем примут участие более 1,5 тыс. гостей и 3 тыс. бегунов.
Забег проводится в поддержку глухих и слабослышащих детей. В число участников войдут именитые спортсмены, медийные персоны и представители крупных компаний со всей России.
Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к социальным проблемам, собрать средства для поддержки глухих и слабослышащих детей, популяризировать здоровый образ жизни.