«Добыл управляемую ракету»: офицер начал бои на СВО с вражеских трофеев

Вячеслав Матвеев был из тех командиров, которые не отсиживаются в укрытии, пока бойцы выполняют задачи. Старлей был в первых рядах, когда враг атаковал российские позиции, и защищал своих ребят, рискуя жизнью.

Под командованием Матвеева бойцам даже удалось сбить вражеский истребитель, что подтвердило подразделение с беспилотниками. А младший сержант Александр Д. вспоминает, как еще в начале СВО при боях за Ольгино солдаты увидели отступление противника и начали преследовать украинцев.

«Большую часть диверсионно-разведывательной группы уничтожили, а еще благодаря Славе мы добыли шведско-британскую переносную противотанковую управляемую ракету NLAW. А при штурме села Князевка Вячеслав лично командовал штурмовой группой и уничтожил вражеский танк», — отмечает боец.

Матвеев сам взял и развернул пусковую установку ПТУР, продолжает боец. Он нанес два прицельных выстрела, и после второго вражеский танк загорелся. Под руководством старлея ребята взяли под контроль порядка десяти населенных пунктов. Причем потерь среди бойцов штурмовой группы не было.

«Вячеслав не раз спасал жизни ребят: под обстрелами возвращался за раненым, и даже будучи сам контуженным, вытаскивал сослуживцев. Но под очередным обстрелом он погиб», — рассказывает младший сержант в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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