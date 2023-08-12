Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала их четырехмесячную внучку

На одном из снимков 34-летняя мама нежно прижимает к себе малышку Луэтту к груди. Что касается следующего, то там они вдвоем спят в одной кровати. По словам Румер Уиллис, сейчас она безумно счастлива. Девушка благодарна жизни за родные детские пальчики и крошечные бантики на тоненьких волосках.

Напомним, что еще в апреле молодая мама стала ею в первый раз. Она без страха выложила в интернет первые фотографии дочери. Известно, что Луэтта Айли Томас Уиллис родилась в домашней обстановке. Маленькая дочка для ее родителей – это «больше, чем можно было мечтать».