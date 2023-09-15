Дочь Евгения Осина призналась, что счастлива в новом браке

Молодая девушка, дочь известного музыканта Евгения Осина, опубликовала в сеть свежий снимок, на котором она запечатлена с новым избранником. С ним Агния уже вступила в брак. Если судить по их выражению лица, то счастья молодоженам не занимать.

Напомним, что ранее Агния состояла в отношениях с другим возлюбленным – Владиславом. У супружеской пары даже родилась дочь, которую решили назвать Ксенией. Однако, счастье длилось недолго, и в начале 2023 года наследница Осина заявила о разводе.

Уже спустя полгода девушка вновь оказалась в ЗАГСе. Сейчас она может похвастаться новыми супружескими отношениями, которые, судя по подписи к новому снимку, ее более, чем устраивают.