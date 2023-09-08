Дочь Глюкозы привлекла внимание в соцсетях пугающими снимками

Наследница просто проявляет свою индивидуальность и творческую натуру, но некоторые опасаются, что ее поступки могут плохо повлиять на будущее.

Как сообщает портал «Дни.ру», российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, уже завоевала сердца слушателей на сцене. Сейчас она – счастливая мама двоих детей. В свои 37 лет Наталья смогла стать прекрасной родительницей для дочери-бунтарки по имени Лидия, которая родилась в 2007 году.

Старшая наследница Глюкозы уже неоднократно привлекала внимание публики своими скандальными выходками. Уже в подростковом возрасте девушка объявила о намерении бросить школу, что вызвало неоднозначные мнения. Ее ужасающие фотографии с домашними питомцами в социальных сетях также не остались без внимания. На одном из снимков Лидия показала змею, а на другом – держала на ладони своего паука, которого явно хочет поцеловать.

Такие посты привлекли внимание и вызвали шок у подписчиков. Тем не менее, Глюкоза всегда старается поддерживать и защищать своих детей.